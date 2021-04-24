Битый дважды за две недели Новак теперь машет на прощание уже родной публике – в Белграде в трехчасовом триллере его одолел Аслан Карацев. Провожает со слезами на глазах отца и сын Стефан, который на протяжении матча резво пародировал папу, празднуя удачные розыгрыши серба. Правда, больше таких ударов было у Карацева (124 выигранных у Ноле против 126 у Аслана). И одурманенным 15-летним господством тройки зрителям пора привыкать к новым героям тенниса. Среди них самая страшная сила – именно русская банда .

С начала сезона сборная России выиграла титул на ATP Cup в Мельбурне, затем Даниил Медведев дошел до финала Australian Open и взял чашку в Марселе. Андрей Рублев открыл сезон наград с ATP 500 в Роттердаме и стал финалистом первого в карьере «Мастерса» в Монте-Карло. Аслан Карацев победил в Дубае и вышел в финал в Белграде, оформив главную победу в жизни.

Аслан Карацев Фото: Getty Images

ATP Белград Карацев: «Победа над Джоковичем – самая большая в карьере» 2 ЧАСА НАЗАД

«К встрече с Джоковичем я подготовлюсь с физической и психологической точки зрения, и посмотрим, что из этого выйдет. Мы уже встречались один раз. Теперь я постараюсь сыграть лучше», – признался Карацев перед полуфиналом.

Но когда начался победный путь Аслана, по сценарию которого можно уже заказывать предпродакшн у Netflix, он был никому неизвестным, более возрастным протеже Медведева и Рублева. Именно на командном ATP Cup Карацев помог вырвать для России первый за долгое время трофей. Опасным конкурентом его не считали также на АО, где и чудом, и благодаря мощной игре он оказался в 1/2 против Ноле. И кто знал, что та фатальная и первая личка с сербом (3:6, 4:6, 2:6) станет фундаментом победы в Белграде: Аслан по-чемпионки терпел, показал стальные нервы и будто на день позаимствовал у Надаля негласное звание «боец ATP тура» – Карацев отыграл 23 брейк-поинта из 28. Эти качели «больше-меньше» преследовали теннисистов 44 раза на двоих.

Карацев мог вешать Джокеру два сета, но во второй партии при счете 4:2 Новак взял под ноль свою подачу, а затем все-таки додавил Карацева на его – 4:4. Этот гейм стал ключевым в партии: серб поймал кураж, начал заигрывать с публикой – децибел шума от его рыков и устрашающих возгласов превысил норму. В итоге на подъеме Джокович выиграл 4 гейма подряд и довел партию до победы – 6:4.

По настоящему яркую и мощную игру парни подарили зрителям в третьем сете. Брейк-пойнты, конечно, росли как на дрожжах, но в этой партии игроки наконец начали держать свою подачу, радуя двуручным бэкхендом по линии, битвой кроссами с форхенда и впечатыванием смэшей после ювелирных свечей. Так продолжалось до седьмого гейма. Джокович пару раз пощупал ауты, и Карацев с первого же брейк-пойнта добрался до желанного лидерства – 4:3. А дальше россиянин под ноль взял свою подачу, не реализовал матчбол на приеме и подал на матч – 7:5, 4:6, 6:4 за 3 часа 26 минут триллера в Сербии.

И в это тяжело поверить, если открутить время на год назад: в 2020-м Аслан был 253-й ракеткой мира. Сегодня он финалист второго ATP турнира за 52 дня и 28-й в общем зачете. Помимо уверенности, успех в Белграде подарил Аслану пятую строчку в Чемпионской гонке ATP в 2021-м – со следующей недели он потеснит победителя «Мастерса» в Майами Хуберта Хуркача. Теперь в пятерке лидеров этого года аж три россиянина – Рублев, Медведев и Карацев. А такое соседство доставит много хлопот желающим заполучить чашку Турина по итогу сезона.

ATP Белград Карацев вынес Джоковича и ворвался в финал 3 ЧАСА НАЗАД