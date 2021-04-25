Аслан Карацев уступил Маттео Берреттини в финале турнира ATP 250 в сербском Белграде – 1:6, 6:3, 6:7 (0).

Матч продолжался 2 часа 27 минут.

Берреттини был лучше на подаче – девять эйсов против одного у Карацева, оба теннисиста допустили по три двойные ошибки.

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При этом Аслан показал более высокий процент попадания первого мяча – 63% против 60% у соперника. Но у Маттео 83% победных розыгрышей на первой подаче, в то время как у теннисиста из России только 60%. А на чемпионском тай-брейке в решающем сете у Карацева закончились силы, и он не взял ни одного очка у итальянца.

Это первая игра двух теннисистов на официальном уровне, Берреттини повел по личным встречам – 1-0.

В полуфинале Аслан выиграл у первой ракетки мира Новака Джоковича. Он назвал это главной победой в карьере.

Карацев уступил во втором финале на уровне ATP Тура в карьере. В конце марта 27-летний теннисист из России победил на турнире ATP 500 в Дубае.

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