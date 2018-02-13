13.02.18 - Buenos Aires Lawn Tennis Club
Т. МонтейроТьяго Монтейро
Не ранее
20:00
Ф. ВердаскоФернандо Вердаско
ATP Буэнос-Айрес • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Тьяго Монтейро - Фернандо Вердаско
ATP Буэнос-Айрес - 13 февраля 2018

Это Теннис, и это Буэнос-Айрес! Следите за матчем Тьяго Монтейро – Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 13 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Тьяго Монтейро и Фернандо Вердаско, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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