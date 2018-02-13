13.02.18 - Buenos Aires Lawn Tennis Club
Р. Дутра СилваРожерио Дутра Силва
Не ранее
20:00
Л. МайерЛеонардо Майер
ATP Буэнос-Айрес • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Рожерио Дутра Силва - Леонардо Майер
ATP Буэнос-Айрес - 13 февраля 2018

Это Теннис, и это Буэнос-Айрес! Следите за матчем Рожерио Дутра Силва – Леонардо Майер на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 13 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Рожерио Дутра Силва и Леонардо Майер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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