14.02.18 - Buenos Aires Lawn Tennis Club
Д. ШварцманДиего Шварцман
Не ранее
0:45
А. Хайдер-МаурерАндреас Хайдер-Маурер
ATP Буэнос-Айрес • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Диего Шварцман - Андреас Хайдер-Маурер
ATP Буэнос-Айрес - 14 февраля 2018

Это Теннис, и это Буэнос-Айрес! Следите за матчем Диего Шварцман – Андреас Хайдер-Маурер на Eurosport.ru! Игра начинается в 00:45 14 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Диего Шварцман и Андреас Хайдер-Маурер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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