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Диего Шварцман - Альяж Бедене

ATP Буэнос-Айрес - 16 февраля 2018

Это Теннис, и это Буэнос-Айрес! Следите за матчем Диего Шварцман – Альяж Бедене на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 16 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Диего Шварцман и Альяж Бедене, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.