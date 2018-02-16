16.02.18 - Buenos Aires Lawn Tennis Club
Ф. ДельбонисФедерико Дельбонис
Не ранее
20:00
Г. Гарсия-ЛопесГильермо Гарсия-Лопес
ATP Буэнос-Айрес • 1/4 финала
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Федерико Дельбонис - Гильермо Гарсия-Лопес
ATP Буэнос-Айрес - 16 февраля 2018

Это Теннис, и это Буэнос-Айрес! Следите за матчем Федерико Дельбонис – Гильермо Гарсия-Лопес на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 16 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Федерико Дельбонис и Гильермо Гарсия-Лопес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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