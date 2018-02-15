15.02.18 - Buenos Aires Lawn Tennis Club
Г. Гарсия-ЛопесГильермо Гарсия-Лопес
Не ранее
17:00
П. КарреноПабло Каррено
ATP Буэнос-Айрес • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Гильермо Гарсия-Лопес - Пабло Каррено
ATP Буэнос-Айрес - 15 февраля 2018

Это Теннис, и это Буэнос-Айрес! Следите за матчем Гильермо Гарсия-Лопес – Пабло Каррено на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 15 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Гильермо Гарсия-Лопес и Пабло Каррено, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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