20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер не выступит на двух ближайших «Мастерсах».

39-летний швейцарец пропустит Canadian Open в канадском Торонто (старт – 9 августа) и турнир в американском Цинциннати (16 августа). Причиной стало повреждение колена, из-за которого Федерер не сыграл на летних Олимпийских играх-2020 в Токио и снялся перед четвертьфиналом Уимблдона-2021.

Помимо Роджера с «Мастерса» в Торонто снялся также действующий олимпийский чемпион Александр Зверев. «С сожалением сообщаю, что вынужден сняться с турнира в Канаде. Из-за напряженных недель и невероятного опыта на Олимпиаде моему организму нужно восстановиться, так как я рассчитываю подойти в оптимальной форме к концу летних соревнований в США», – заявил Зверев.

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Помимо немецкого теннисиста от выступлений в Торонто отказались также итальянец Маттео Берреттини, канадец Милош Раонич и испанец Пабло Карреньо-Буста.

В сезоне-2021 Роджер Федерер пропустил открытый чемпионат Австралии, дошел до четвертого круга на «Ролан Гаррос» и отказался от продолжения борьбы перед 1/4 финала Уимблдона.

В активе Федерера 28 побед на турнирах серии «Мастерс». Он двукратный чемпион Торонто, ему принадлежит рекорд по титулам в Цинциннати (семь титулов).

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