Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Торонто из-за травмы левой стопы.

«Я очень хотел сыграть здесь, но передо мной встал непростой выбор, и я был вынужден принять это решение. Все знают, что эта проблема беспокоит меня уже пару месяцев. Безусловно, неприятно осознавать то, что я не сыграю в Торонто второй год подряд. Особенно после тех успехов, которых я добивался здесь, в Канаде. Но к сожалению на сегодняшний день ситуация обстоит именно так», – приводит слова Надаля официальный твиттер-аккаунт «Мастерса» в Торонто.

Место Надаля в сетке займет лаки-лузер Фелисиано Лопес. Соотечественник Рафы сыграет во втором круге против Ллойда Харриса из ЮАР. Любопытно, что именно Харрис нанес поражение Надалю на прошлой неделе в Вашингтоне.

ATP Вашингтон Надаль влетел 50-й ракетке мира и выпадет из топ-3 06/08/2021 В 05:48

В начале августа Надаль вышел на корт впервые после «Ролан Гаррос»-2021 – Рафа принял участие в турнире ATP в Вашингтоне.

Уже в третьем раунде Король грунта потерпел поражение от самого низкорейтингового соперника с февраля 2019 года Ллойда Харриса из ЮАР.

Ранний вылет с турнира в Вашингтоне привел к тому, что впервые с мая 2017-го Надаль выпал из тройки лучших игроков мира.

US Open Надаль: «Новак уже прошел 75% пути к «БШ», так что почему нет?» 03/08/2021 В 19:18