Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Торонто благодаря победе над британцем Кэмероном Норри в трех сетах – 6:4, 5:7, 6:4. Матч продолжался 2,5 часа. После игры серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио рассказал о планах на финиш сезона.

«Я знал, что матч будет очень сложным, ведь мы оба сейчас в наилучшей форме. Это была битва. Очень рад, что смог показать сегодня такой результат.

Хочу двигаться дальше, прибавлять и подниматься выше. Я был в топ-10 и хочу туда вернуться, я себя там вижу. Сейчас это моя цель. Но я больше сосредотачиваюсь на том, что мне необходимо делать, чем на итоге. У меня большие цели, и я надеюсь их достичь», – цитирует Хачанова официальный сайт ATP

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Хачанов входил в топ-10 рейтинга в 2018 году. С тех пор он потерял почти 20 строчек и сейчас занимает 28-е место.

В следующем матче в Торонто соперником Карена станет еще один представитель России – Аслан Карацев.

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