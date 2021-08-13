Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто, а после игры прокомментировал баннер с надписью «Дайте мне больше Даниила».
«Кроме жены, мне такого никто раньше не говорил», – пошутил Медведев. Его слова приводит журналист NBO Toronto Макс Гао в
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Медведев – о вопросе журналиста: «Он должен за это отвечать»
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- Вторая ракетка мира обыграл австралийца Джеймса Дакуорта в двух сетах – 6:2, 6:4.
- В четвертьфинале Медведев встретится с Хубертом Хуркачем, который одолел Николоза Басилашвили.
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