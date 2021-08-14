Российский теннисист Даниил Медведев обыграл поляка Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал «Мастерса» в Торонто.

Счет по сетам – 2:6, 7:6 (6), 7:6 (5). Встреча продолжалась 2 часа и 18 минут, за это время Медведев сделал 23 эйса, допустил 5 ошибок на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В предыдущей встрече Хуркач одолел Медведева в четвертом круге Уимблдона.

В полуфинале теннисист из России сыграет с американцем Джоном Изнером, который одолел француза Гаэля Монфиса.

В параллельном полуфинале Стефанос Циципас встретится с Реййли Опелкой.

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