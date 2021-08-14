Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о победе над Хубертом Хуркачем в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто.

«Было очень сложно. Когда мы играли на «Уимблдоне», у меня было ощущение, что я мог выиграть раньше, но в итоге победил он. Здесь было наоборот. У него были шансы, минимум два сета он играл лучше меня. Но это теннис. У нас обоих отличные подачи, мне удалось выполнить несколько эйсов в нужные моменты. Было непросто, он меня переигрывал. Но такие победы придают огромный заряд уверенности», – сказал Медведев.

Медведев также прокомментировал послематчевые объятья с соперником, во время которых он сказал Хуркачу: «Ты сегодня был лучше, прости, что я победил».

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«Мы не то чтобы лучшие друзья, но он один из самых добрых ребят в туре. А я – точно нет. По-моему, он со всеми обнимается. Он даже извинялся за то, что заставил меня ждать перед матчболом, хотя я и сделал эйс. Может быть, ему нужно было сказать: «Черт, зря я заставил тебя ждать». Если он будет играть так, как сегодня, то точно может быть в топ-5. Правда, в году много турниров, и нужно стараться всегда показывать такой теннис», – приводит слова Медведева Tennis TV

Медведев обыграл Хуркача и вышел в полуфинал «Мастерса» в Торонто. В предыдущей встрече Хуркач одолел Медведева в четвертом круге Уимблдона.

В полуфинале теннисист из России сыграет с американцем Джоном Изнером, который одолел француза Гаэля Монфиса.

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