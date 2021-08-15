Вторая ракетка мира Даниил Медведев пробился в финал «Мастерса» в Торонто. В полуфинале он победил американца Джона Изнера со счетом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила всего 56 минут. За время матча Медведев сделал 11 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнта. У Изнера 4 подачи навылет и 1 двойная ошибка.

В финале турнира 15 августа Медведева ждет встреча с американцем Райлли Опелкой, который в полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса.

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Призовой фонд «Мастерса» в Торонто – более 2,8 миллиона долларов.

Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль, которому пришлось сняться с турнира из-за травмы стопы. Два года назад Рафа обыграл в финале как раз Медведева.

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