15 августа завершается «Мастерс» в Торонто. Даниил Медведев как минимум повторил результат сезона-2019. Тогда только набиравший авторитет российский теннисист ворвался в финал, где не справился с Рафаэлем Надалем.
Теперь титулованный испанец не помешает – он не защитил титул из-за проблем со здоровьем. В финале Медведева ждет 211-сантиметровый американский гигант Рейлли Опелка, который в полуфинале неожиданно выбил Стефаноса Циципаса и сорвал почти уже классическое противостояние двух звезд NextGen.
У Опелки Медведев выиграл три из четырех предыдущих встреч. На харде Даниил ведет 2-1, причем обе победы он одержал на решающих тай-брейках.
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Медведев – в финале «Мастерса» в Торонто
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Путь к финалу

Даниил Медведев:
  • 2-й круг: Александр Бублик (Казахстан) – 4:6, 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Джеймс Даукорт (Австралия) – 6:2, 6:4
  • 1/4 финала: Хуберт Хуркач (Польша) – 2:6, 7:6(6), 7:6(5)
  • 1/2 финала: Джон Изнер (США) – 6:2, 6:2
Рейлли Опелка:
  • 2-й круг: Григор Димитров (Болгария) – 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Ллойд Харрис (ЮАР) – 4:6, 7:6(6), 7:6(4)
  • 1/4 финала: Роберто Баутиста-Агут (Испания)– 6:3, 7:6(1)
  • 1/2 финала: Стефанос Циципас (Греция) – 6:7(2), 7:6(4), 6:4

Что ждет Медведев от финала

«Опелка способен создавать проблемы кому угодно – что мы сегодня и увидели. Стефанос был в очень хорошей форме на этом турнире, но не смог победить, не справился с его подачей. По-моему, у него даже шансов было не очень много – возможно, всего один брейк-пойнт за три сета. Я всю неделю смотрел за игрой Рейлли, и он показывает хороший теннис – даже на задней линии. Я бы сказал, выполняет много хотшотов, бэкхенды по линии и так далее. Так что я ожидаю сложного матча», – поделился ожиданиями Даниил.

Ставки и прогнозы

Победа Медведева 1,18
Победа Опелки 5,20
Букмекеры явным фаворитом считают Медведева, что неудивительно: по достижениям финалисты Торонто находятся в разных весовых категориях. Но и ждать легкого титула для Даниила не стоит: предыдущие хардовые встречи этих игроков неизменно требовали всех трех сетов, и вряд воскресный финал станет исключением. Поэтому можно поставить, что Опелка возьмет ровно один сет за 3,60.

Где смотреть

Матч начнется 15 августа не ранее 23:00 по московскому времени. Увидеть игру можно на Eurosport 1, а если нет ни телевизора, ни возможности включить трансляцию на сайте, то можно прочитать текстовую трансляцию.

Кто победит?

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