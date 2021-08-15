Пресс-служба ATP разместила в инстаграме видео с забавными моментами от второй ракетки мира Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Торонто: как на корте, так во время пресс-конференции.

«Машина по генерированию мемов», – подписали пост в ATP.

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В финале турнира в Торонто Медведев встретится с американцем Райлли Опелкой.

В 2019-м Даниил проиграл в финале канадского «Мастерса» Рафаэлю Надалю, но затем выиграл три турнира серии АТР 1000.

Призовой фонд «Мастерса» составил более 2,8 миллиона долларов, в случае победы Медведев получит более 370 тысяч.

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