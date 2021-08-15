Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Райлли Опелку в финале «Мастерса» в Торонто.
Счет по сетам – 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Медведев сделал 4 эйса, совершил 4 ошибки на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта. Его соперник четырежды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и обошелся без победных брейков.
- На пути к финалу Медведев победил Александра Бублика, Джеймса Дакуорта, Хуберта Хуркача и Джона Изнера.
- Предыдущий победный турнир Даниила состоялся в Мальорке. В финале российский теннисист победил Сэма Куэрри.
- Для Медведева это четвертая победа в «Мастерсе». Ранее он брал Цинциннати и Шанхай в 2019-м, а также Париж в 2020-м.
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