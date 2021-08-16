Даниил Медведев, в финале в Торонто сумевший обыграть Рейлли Опелку (6:4, 6:3), прокомментировал выигрыш четвертого «Мастерса» в карьере.

«Был момент, когда я о таком даже не мечтал. Я тогда уже был в топ-100, может, выиграл пару турниров ATP 250, но выйти в четвертьфинал или полуфинал «Мастерса» – особенно с Новаком и Рафой – казалось недостижимым.

Теперь у меня четыре титула в пяти финалах – это хорошая результативность. Я очень рад, но хочу достичь большего и выиграть больше.

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Сейчас я еду в Цинциннати и постараюсь хорошо выступить там тоже. Два года назад у меня получилось, попробую и на этот раз. И, конечно, главная цель – это US Open. Хочу показать там хороший теннис.

Рейлли провел отличную неделю, показал пока что лучший результат в карьере. Всегда приятно, когда такой хороший парень здорово выступает. Даже сегодня у него были отличные розыгрыши, он боролся до конца, отыгрывал брейк-пойнты в важные моменты. И, конечно, впервые проводить финал на таком уровне непросто. Я в своем первом взял всего три гейма», – рассказал Медведев после матча tennistv.com

У Медведева это четвертая победа на «Мастерсе». Ранее он выиграл Цинциннати и Шанхай в 2019-м, а также Париж в 2020-м.

На пути к финалу в Торонто Медведев победил Александра Бублика, Джеймса Дакуорта, Хуберта Хуркача и Джона Изнера.

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