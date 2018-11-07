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Судья на вышке матча «Челленджера» совершил сэйв в стиле профессионального кэтчера

Судья на вышке матча «Челленджера» совершил сэйв в стиле профессионального кэтчера
Eurosport

1 час назад

Вот это реакция.

1 ноября на турнире серии «Челленджер» в немецком Эккентале Александр Бублик боролся с Альбано Оливетти за выход в 1/4 финала.

Француз не пропустил казаха в следующую стадию соревнований – за час с небольшим размазал соперника со счетом 6:2, 7:6(3). За спецэффекты матча ответили не спортсмены, а судья на вышке – в одном из эпизодов мужчина суперстремительно перехватил мячик и зафиксировал его, будто настоящий бейсболист. О чем его даже спросил потрясенный Бублик после игры: рефери отшутился, что «теперь попробует себя в бейсболе».

  • В четвертьфинале турнира Оливетти проиграл Евгению Донскому – 4:6, 6:7(2).
  • Бублик и Оливетти находятся вне первой сотни рейтинга ATP.
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