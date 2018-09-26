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Прайнеш Гуннесваран - Маттео Берреттини

ATP Чэнду - 26 сентября 2018

Это Теннис, и это Chengdu! Следите за матчем Прайнеш Гуннесваран – Маттео Берреттини на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 26 сентября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Прайнеш Гуннесваран и Маттео Берреттини, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.