ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Лайович VS Х.Лондеро

24 сентября 2019 г. Начало после 07:00

Court 2
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Онлайн - Душан Лайович - Хуан Лондеро

ATP Чэнду - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Душан Лайович - Хуан Лондеро на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Душан Лайович
Душан
Лайович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
29
Последние матчи
Больше матчей
Хуан Лондеро
Хуан
Лондеро
АргентинаАргентина
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
56
Последние матчи
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