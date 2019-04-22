ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Лайович VS Х.Лондеро
24 сентября 2019 г. Начало после 07:00
Court 2
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Душан Лайович - Хуан Лондеро
ATP Чэнду - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Душан Лайович - Хуан Лондеро на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Душан
Лайович
Лайович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)78
- Возраст29
ATP рейтинг29
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Кудла
✓
7
7
0
6
Д.Лайович
5
5
6
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Дарсис
5
3
3
Д.Лайович
✓
7
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
63
6
5
Д.Изнер
✓
77
1
7
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
✓
3
6
6
Д.Лайович
6
4
4
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Шарди
✓
3
6
6
Д.Лайович
6
4
3
Больше матчей
Хуан
Лондеро
Лондеро
Аргентина
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст26
ATP рейтинг56
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Джокович
✓
6
77
6
Х.Лондеро
4
63
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Куэрри
6
1
63
5
Х.Лондеро
✓
3
6
77
7
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер
✓
6
6
Х.Лондеро
3
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини
63
3
Х.Лондеро
✓
77
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Лондеро
4
6
3
С.Квон
✓
6
3
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое