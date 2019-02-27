Онлайн - Алексей Попырин - Фернандо Вердаско

ATP Чэнду - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алексей Попырин - Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.