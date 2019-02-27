ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Попырин VS Ф.Вердаско
24 сентября 2019 г. Начало после 07:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Алексей Попырин - Фернандо Вердаско
ATP Чэнду - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алексей Попырин - Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Алексей
Попырин
Попырин
Австралия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
ATP рейтинг91
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Берреттини
✓
6
6
63
77
А.Попырин
4
4
77
62
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Попырин
✓
2
7
6
6
М.Кукушкин
6
5
3
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Попырин
✓
6
7
77
Ф.Дельбонис
1
5
65
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович
✓
77
6
А.Попырин
65
3
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Монтейро
7
4
67
А.Попырин
✓
5
6
79
Больше матчей
Фернандо
Вердаско
Вердаско
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)87
- Возраст35
ATP рейтинг35
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
6
4
3
Ф.Крайинович
✓
3
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско
✓
6
6
С.Дарсис
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
6
6
5
3
63
Х.Чон
✓
1
2
7
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско
✓
6
3
6
6
Т.Камке
3
6
1
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско
4
0
A
Б.Пэр
✓
6
0
Больше матчей
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