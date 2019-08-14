Онлайн - Бенуа Пэр - Пабло Каррено

ATP Чэнду - 26 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бенуа Пэр - Пабло Каррено на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.