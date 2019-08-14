ATP Чэнду
Одиночный разряд | Второй раунд
Б.Пэр VS П.Каррено
26 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Sichuan International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Бенуа Пэр - Пабло Каррено
ATP Чэнду - 26 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бенуа Пэр - Пабло Каррено на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Бенуа
Пэр
Пэр
Франция
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)80
- Возраст30
ATP рейтинг23
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Бедене
✓
4
6
6
Б.Пэр
6
1
2
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Пэр
✓
77
6
Г.Баррер
64
4
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пэр
✓
3
6
6
Р.Гаске
6
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене
✓
4
63
6
7
77
Б.Пэр
6
77
2
5
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Шнур
2
4
4
Б.Пэр
✓
6
6
6
Больше матчей
Пабло
Каррено
Каррено
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)78
- Возраст28
ATP рейтинг62
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Каррено
✓
6
6
Р.Албот
3
4
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
4
5
А.Бедене
✓
6
7
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Гоффен
3
2
П.Каррено
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Ленц
1
1
П.Каррено
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Каррено
65
69
5
Д.Гоффен
✓
77
711
7
Больше матчей
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