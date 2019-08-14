ATP Чэнду
Одиночный разряд | Второй раунд

Б.Пэр VS П.Каррено

26 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Sichuan International Tennis Center
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Онлайн - Бенуа Пэр - Пабло Каррено

ATP Чэнду - 26 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бенуа Пэр - Пабло Каррено на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Бенуа Пэр
Бенуа
Пэр
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
23
Последние матчи
Больше матчей
Пабло Каррено
Пабло
Каррено
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
62
Последние матчи
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