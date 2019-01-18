ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд

Т.Фритц VS А.Бублик

25 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Sichuan International Tennis Center
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Онлайн - Тэйлор Фритц - Александр Бублик

ATP Чэнду - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тэйлор Фритц - Александр Бублик на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Тэйлор Фритц
Тэйлор
Фритц
СШАСША
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
30
Последние матчи
Больше матчей
Александр Бублик
Александр
Бублик
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.97
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
70
Последние матчи
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