ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд
Т.Фритц VS А.Бублик
25 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Sichuan International Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Тэйлор Фритц - Александр Бублик
ATP Чэнду - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тэйлор Фритц - Александр Бублик на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Тэйлор
Фритц
Фритц
США
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)84
- Возраст21
ATP рейтинг30
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
6
4
3
4
Ф.Лoпес
✓
3
6
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен
✓
6
4
6
Т.Фритц
4
6
4
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
✓
6
7
Т.Фритц
3
5
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Финал
Т.Фритц
66
3
Д.Шварцман
✓
78
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Полуфинал
Т.Фритц
✓
6
6
Р.Албот
3
2
Больше матчей
Александр
Бублик
Бублик
Казахстан
- Рост (м)1.97
- Вес (кг)80
- Возраст22
ATP рейтинг70
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Рууд
✓
63
6
6
А.Бублик
77
4
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Андухар
✓
6
6
6
А.Бублик
4
3
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бублик
✓
63
5
6
6
6
Т.Фаббиано
77
7
4
3
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Бублик
✓
2
6
7
3
6
С.Хиральдо
6
0
5
6
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чеккинато
✓
77
1
А.Бублик
63
0
A
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
22/03/2019
Розыгрыш года от Кирьоса и Бублика, в котором был твинер, падение и пара ударов не глядя
ATP Masters Майами
Видео
21/03/2019
Александр Бублик выполнил хитрейшую подачу, но Теннис Сандгрен не попался и выиграл розыгрыш
ATP Masters Майами