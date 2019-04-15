ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд
Х.Чон VS Ж.Соуза
24 сентября 2019 г. Начало после 10:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Хён Чон - Жоау Соуза
ATP Чэнду - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хён Чон - Жоау Соуза на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:30 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Хён
Чон
Чон
Южная Корея
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)87
- Возраст23
ATP рейтинг143
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Х.Чон
3
4
2
Р.Надаль
✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
6
6
5
3
63
Х.Чон
✓
1
2
7
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
✓
3
6
65
6
6
Э.Эскобедо
6
4
77
4
2
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Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
6
61
2
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✓
4
77
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Чон
2
6
2
4
П.Эрбер
✓
6
1
6
6
Больше матчей
Жоау
Соуза
Соуза
Португалия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)74
- Возраст30
ATP рейтинг64
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Чорич
✓
3
77
6
Ж.Соуза
6
65
1
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Кукушкин
68
2
Ж.Соуза
✓
710
6
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
✓
77
6
К.Хачанов
62
4
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Соуза
✓
6
6
Й.Ковалик
2
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Соуза
3
2
4
Д.Томпсон
✓
6
6
6
Больше матчей
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