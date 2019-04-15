Онлайн - Хён Чон - Жоау Соуза

ATP Чэнду - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хён Чон - Жоау Соуза на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:30 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.