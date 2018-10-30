ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд

М.Фучович VS К.Майхрзак

24 сентября 2019 г. Начало после 07:00

Court 1
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Онлайн - Мартон Фучович - Камиль Майхрзак

ATP Чэнду - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мартон Фучович - Камиль Майхрзак на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Мартон Фучович
Мартон
Фучович
ВенгрияВенгрия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    82
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
66
Последние матчи
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Камиль Майхрзак
Камиль
Майхрзак
ПольшаПольша
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
84
Последние матчи
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