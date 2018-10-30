ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Фучович VS К.Майхрзак
24 сентября 2019 г. Начало после 07:00
Court 1
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Онлайн - Мартон Фучович - Камиль Майхрзак
ATP Чэнду - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мартон Фучович - Камиль Майхрзак на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мартон
Фучович
Фучович
Венгрия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)82
- Возраст27
ATP рейтинг66
Последние матчи
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Одиночный разряд
Второй раунд
М.Фучович
77
5
0
A
Б.Чорич
✓
65
7
3
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Первый раунд
А.Ватутин
5
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7
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Первый раунд
М.Фучович
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А.Рамос
✓
66
6
6
Больше матчей
Камиль
Майхрзак
Майхрзак
Польша
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)74
- Возраст23
ATP рейтинг84
Последние матчи
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3-й раунд
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7
710
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К.Майхрзак
5
68
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77
4
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К.Майхрзак
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63
6
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Н.Ярри
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66
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К.Майхрзак
✓
62
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65
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77
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