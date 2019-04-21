ATP Чэнду
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Лайович VS Л.Харрис

26 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Sichuan International Tennis Center
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Онлайн - Душан Лайович - Ллойд Харрис

ATP Чэнду - 26 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Душан Лайович - Ллойд Харрис на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Душан Лайович
Душан
Лайович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
29
Последние матчи
Больше матчей
Ллойд Харрис
Ллойд
Харрис
ЮАРЮАР
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
112
Последние матчи
Больше матчей

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