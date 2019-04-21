ATP Чэнду
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Лайович VS Л.Харрис
26 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Sichuan International Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Душан Лайович - Ллойд Харрис
ATP Чэнду - 26 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Душан Лайович - Ллойд Харрис на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Душан
Лайович
Лайович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)78
- Возраст29
ATP рейтинг29
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
✓
6
4
6
Х.Лондеро
2
6
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Кудла
✓
7
7
0
6
Д.Лайович
5
5
6
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Дарсис
5
3
3
Д.Лайович
✓
7
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
63
6
5
Д.Изнер
✓
77
1
7
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
✓
3
6
6
Д.Лайович
6
4
4
Больше матчей
Ллойд
Харрис
Харрис
ЮАР
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)80
- Возраст22
ATP рейтинг112
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фучович
6
4
2
Л.Харрис
✓
4
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Харрис
5
65
63
Е.Герасимов
✓
7
77
77
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Рууд
✓
6
0
Л.Харрис
1
0
A
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Харрис
✓
77
4
6
Х.Мунар
65
6
1
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Эдманд
✓
6
6
Л.Харрис
1
4
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое