ATP Чэнду
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Эванс VS Г.Димитров

26 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Sichuan International Tennis Center
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Онлайн - Даниэль Эванс - Григор Димитров

ATP Чэнду - 26 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниэль Эванс - Григор Димитров на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даниэль Эванс
Даниэль
Эванс
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
47
Последние матчи
Больше матчей
Григор Димитров
Григор
Димитров
БолгарияБолгария
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
25
Последние матчи
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