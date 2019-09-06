ATP Чэнду
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Эванс VS Г.Димитров
26 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Sichuan International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Даниэль Эванс - Григор Димитров
ATP Чэнду - 26 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниэль Эванс - Григор Димитров на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниэль
Эванс
Эванс
Великобритания
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)75
- Возраст29
ATP рейтинг47
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Эванс
✓
6
4
77
Я.Бай
3
6
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Федерер
✓
6
6
6
Д.Эванс
2
2
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
✓
6
6
64
6
Л.Пуй
4
3
77
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Маннарино
4
3
6
3
Д.Эванс
✓
6
6
2
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Джонсон
✓
6
6
Д.Эванс
3
1
Больше матчей
Григор
Димитров
Димитров
Болгария
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)80
- Возраст28
ATP рейтинг25
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Медведев
✓
77
6
6
Г.Димитров
65
4
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Федерер
6
4
6
4
2
Г.Димитров
✓
3
6
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Г.Димитров
✓
7
6
6
А.Де Минаур
5
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Г.Димитров
✓
7
710
6
К.Майхрзак
5
68
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Чорич
A
Г.Димитров
✓
Больше матчей
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