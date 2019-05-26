ATP Чэнду
Одиночный разряд | Второй раунд
Ф.Оже-Альяссим VS ...
26 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Sichuan International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Феликс Оже-Альяссим - ...
ATP Чэнду - 26 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Феликс Оже-Альяссим - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Феликс
Оже-Альяссим
Оже-Альяссим
Канада
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)84
- Возраст19
ATP рейтинг21
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шаповалов
✓
6
6
6
Ф.Оже-Альяссим
1
1
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кечманович
✓
6
6
Ф.Оже-Альяссим
3
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Хачанов
✓
67
7
6
Ф.Оже-Альяссим
79
5
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
6
3
0
М.Раонич
3
6
0
A
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
6
63
77
В.Поспишил
2
77
63
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