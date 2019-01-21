ATP Чэнду
Одиночный разряд | 1/4 финала

П.Каррено VS ...

27 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Sichuan International Tennis Center
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Онлайн - Пабло Каррено - ...

ATP Чэнду - 27 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Каррено - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 27 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Пабло Каррено
Пабло
Каррено
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
62
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