ATP Чэнду
Одиночный разряд | 1/4 финала
П.Каррено VS ...
27 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Sichuan International Tennis Center
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Онлайн - Пабло Каррено - ...
ATP Чэнду - 27 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Каррено - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 27 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Каррено
Каррено
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)78
- Возраст28
ATP рейтинг62
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пэр
3
6
3
П.Каррено
✓
6
3
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Каррено
✓
6
6
Р.Албот
3
4
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
4
5
А.Бедене
✓
6
7
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Гоффен
3
2
П.Каррено
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Ленц
1
1
П.Каррено
✓
6
6
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