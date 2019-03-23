ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд

В.Поспишил VS Д.Томпсон

25 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Sichuan International Tennis Center
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Вашек Поспишил - Джордан Томпсон

ATP Чэнду - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Вашек Поспишил - Джордан Томпсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Вашек Поспишил
Вашек
Поспишил
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
226
Последние матчи
Больше матчей
Джордан Томпсон
Джордан
Томпсон
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
53
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Карен Хачанов проиграл 216-й ракетке мира Вашеку Поспишилу в первом круге US Open

US Open
28/08/2019

Вашек Поспишил рассказал о застарелом конфликте теннисистов с АТР

04/08/2019
play
Видео

Кирьос проиграл одну из партий 0:6, но вышел во второй круг. Дальше Надаль?

Уимблдон
02/07/2019
play
Видео

Хачанов проиграл в первом матче «Мастерса» в Майами австралийцу с самыми хипстерскими усами в ATP

ATP Masters Майами
23/03/2019