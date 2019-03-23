ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд
В.Поспишил VS Д.Томпсон
25 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Sichuan International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Вашек Поспишил - Джордан Томпсон
ATP Чэнду - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Вашек Поспишил - Джордан Томпсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Вашек
Поспишил
Поспишил
Канада
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)84
- Возраст29
ATP рейтинг226
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Сандгрен
✓
6
64
6
6
В.Поспишил
3
77
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
✓
4
7
7
4
6
К.Хачанов
6
5
5
6
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
6
63
77
В.Поспишил
2
77
63
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
5
6
6
6
В.Поспишил
7
2
4
3
ATP Антверпен
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Монфис
✓
7
6
В.Поспишил
5
4
Больше матчей
Джордан
Томпсон
Томпсон
Австралия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)73
- Возраст25
ATP рейтинг53
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини
✓
7
77
4
6
Д.Томпсон
5
65
6
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Соуза
3
2
4
Д.Томпсон
✓
6
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Томпсон
5
7
4
Й.Нисиока
✓
7
5
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Томпсон
6
3
66
Д.Изнер
✓
3
6
78
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Циципас
✓
6
77
Д.Томпсон
3
64
Больше матчей
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