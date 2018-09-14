ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд
Ч.Ли VS Е.Герасимов
24 сентября 2019 г. Начало после 07:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Чжэ Ли - Егор Герасимов
ATP Чэнду - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Чжэ Ли - Егор Герасимов на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Чжэ
Ли
Ли
Китай
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)78
- Возраст33
ATP рейтинг235
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Егор
Герасимов
Герасимов
Белоруссия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)84
- Возраст26
ATP рейтинг119
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