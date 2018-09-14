ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд

Ч.Ли VS Е.Герасимов

24 сентября 2019 г. Начало после 07:00

Center Court
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Онлайн - Чжэ Ли - Егор Герасимов

ATP Чэнду - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Чжэ Ли - Егор Герасимов на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Чжэ Ли
Чжэ
Ли
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
235
Последние матчи
Больше матчей
Егор Герасимов
Егор
Герасимов
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
119
Последние матчи
Больше матчей

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