ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд

П.Каррено VS Р.Албот

24 сентября 2019 г. Начало после 07:00

Court 1
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Онлайн - Пабло Каррено - Раду Албот

ATP Чэнду - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Каррено - Раду Албот на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Пабло Каррено
Пабло
Каррено
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
62
Последние матчи
Больше матчей
Раду Албот
Раду
Албот
МолдавияМолдавия
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
42
Последние матчи
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