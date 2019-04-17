ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Каррено VS Р.Албот
24 сентября 2019 г. Начало после 07:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Пабло Каррено - Раду Албот
ATP Чэнду - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Каррено - Раду Албот на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Каррено
Каррено
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)78
- Возраст28
ATP рейтинг62
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
4
5
А.Бедене
✓
6
7
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Гоффен
3
2
П.Каррено
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Ленц
1
1
П.Каррено
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Каррено
65
69
5
Д.Гоффен
✓
77
711
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено
✓
6
63
6
6
Р.Беранкис
4
77
2
0
Больше матчей
Раду
Албот
Албот
Молдавия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)69
- Возраст29
ATP рейтинг42
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Зверев
✓
6
6
3
4
6
Р.Албот
1
3
6
6
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Албот
4
2
Д.Шварцман
✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чилич
4
66
Р.Албот
✓
6
78
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Албот
3
6
62
Г.Пелья
✓
6
2
77
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот
✓
6
6
Ж.Симон
4
2
Больше матчей
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