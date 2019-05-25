ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд
Р.Беранкис VS Д.Шаповалов
25 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Sichuan International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Ричардас Беранкис - Денис Шаповалов
ATP Чэнду - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ричардас Беранкис - Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ричардас
Беранкис
Беранкис
Литва
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст29
ATP рейтинг63
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Беранкис
4
77
1
А.Рублев
✓
6
65
6
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Села
3
0
Р.Беранкис
✓
6
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено
✓
6
63
6
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Р.Беранкис
4
77
2
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Беранкис
✓
4
77
3
77
6
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6
64
6
64
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Первый раунд
Л.Харрис
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4
6
6
Р.Беранкис
6
3
1
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Денис
Шаповалов
Шаповалов
Канада
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст20
ATP рейтинг33
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Г.Монфис
✓
65
77
6
66
6
Д.Шаповалов
77
64
4
78
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Лааксонен
4
62
2
Д.Шаповалов
✓
6
77
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шаповалов
✓
6
6
6
Ф.Оже-Альяссим
1
1
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Полуфинал
Х.Хуркач
✓
6
6
Д.Шаповалов
3
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Рублев
3
64
Д.Шаповалов
✓
6
77
Больше матчей
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