ATP Чэнду
Одиночный разряд | Первый раунд

Р.Беранкис VS Д.Шаповалов

25 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Sichuan International Tennis Center
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Онлайн - Ричардас Беранкис - Денис Шаповалов

ATP Чэнду - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ричардас Беранкис - Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ричардас Беранкис
Ричардас
Беранкис
ЛитваЛитва
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
63
Последние матчи
Больше матчей
Денис Шаповалов
Денис
Шаповалов
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
33
Последние матчи
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