Представитель Казахстана Александр Бублик проиграл испанцу Пабло Каррено в решающем матче турнира в китайском Чэнду.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В первой партии Бублик отыграл два сетбола и победил на тай-брейке. Во второй Каррено взял подачу соперника и свел матч к решающему сету. Трофей был разыгран на еще одном тай-брейке, где успешнее был испанец – 6:7(5), 6:4, 7:6(3).

Видео - Бублик проиграл Каррено в финале турнира в Чэнду 02:46

Для Бублика это второе поражение в финалах турниров ATP в этом году и в карьере. Ранее в Ньюпорте он уступил Джону Изнеру.

Пабло Каррено выиграл трофей впервые за два сезона, всего это его четвертый титул.

По итогам турнира Александр поднимется на рекордное для себя 57-е место в рейтинге, Каррено станет 39-м.

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