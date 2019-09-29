Eurosport
Бублик проиграл второй финал ATP в карьере, на этот раз уступив Каррено в Чэнду
Русскому теннисисту, представляющему Казахстан, пока немного не везет.
Представитель Казахстана Александр Бублик проиграл испанцу Пабло Каррено в решающем матче турнира в китайском Чэнду.
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В первой партии Бублик отыграл два сетбола и победил на тай-брейке. Во второй Каррено взял подачу соперника и свел матч к решающему сету. Трофей был разыгран на еще одном тай-брейке, где успешнее был испанец – 6:7(5), 6:4, 7:6(3).
- Для Бублика это второе поражение в финалах турниров ATP в этом году и в карьере. Ранее в Ньюпорте он уступил Джону Изнеру.
- Пабло Каррено выиграл трофей впервые за два сезона, всего это его четвертый титул.
- По итогам турнира Александр поднимется на рекордное для себя 57-е место в рейтинге, Каррено станет 39-м.
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