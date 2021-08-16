Российский теннисист Андрей Рублев по ходу парного матча в Цинциннати, в котором они с Кареном Хачановым обыграли Симоне Болелли и Максимо Гонсалеса, получил предупреждение от судьи за брань.

После ошибки во втором сете Рублев крикнул «бляха-муха». Судья Скотт Мур вынес ему за это предупреждение. Хачанов, который на прошлой неделе получил штраф за испанское слово «mierda», сразу попросил судью объяснить решение. «Я не буду повторять то, что он сказал, потому что это нехорошие слова», – ответил Мур.

Карен и Андрей выиграли два следующих гейма, и Рублев во время смены сторон потребовал вызвать супервайзера: «Меня оштрафуют из-за тебя, потому что ты дал мне предупреждение на пустом месте. Я бы понял, если бы что-то плохое сказал».

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«Я так услышал», – получил он в ответ.

«Я не хочу получить штраф из-за того, что ты не знаешь язык», – спорил Рублев, пытаясь пояснить, что «бляха-муха» и матерное слово «*****» – это не одно и то же.

Матч закончился победой российских теннисистов со счетом 6:7(6), 6:3, 11:9.

В 1/8 Рублев и Хачанов сразятся с Марселем Гранольерсом и Орасио Себальосом.

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