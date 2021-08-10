Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что не выступит на «Мастерсе» в Цинциннати в этом году. Турнир пройдет с 15 по 22 августа. Серб должен был защищать там титул.
«Мне нужно немного больше времени, чтобы восстановиться после непростого путешествия от Австралии до Токио. Сейчас я сосредоточусь на US Open и проведу чуть больше времени с семьей», – сказал Джокович по информации wsopen.com.
  • В 2021 году Джокович выиграл первые три турнира «Большого шлема».
  • В Нью-Йорке он может впервые с 1969 года оформить календарный «Большой шлем» в мужском разряде.
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