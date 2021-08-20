Теннисисты из России Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют друг с другом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

Рублев в трех партиях победил француза Бенуа Пэра – 6:2, 3:6, 6:3. Медведев отомстил испанцу Пабло Карреньо Бусте за поражение на летних Олимпийских играх-2020 – 6:1. После вылета от Карреньо Бусты в Токио-2021 беспроигрышная серия Даниила составляет уже восемь матчей.

В другой половине сетки ATP Цинциннати за выход в 1/2 финала поборются Каспер Рууд и Александр Зверев, а также Феликс Оже-Альяссим со Стефаносом Циципасом.

Laver cup Рублев выступит на Кубке Лэйвера после снятия Федерера и Тима 18/08/2021 В 16:28

Рублев не выиграл у Медведева ни одного из четырех очных матчей. Андрей уступил соотечественнику в четвертьфиналах ATP Цинциннати-2019, St. Petersburg Open-2019, на открытых чемпионатах США в 2020 и Австралии в 2021 гг.

Полуфинал «Мастерса» Медведев – Рублев пройдет в субботу, 21 августа. Теннисисты выйдут на корт вторым запуском в ночь с 21 на 22 августа в 1:00 по московскому времени.

ATP Цинциннати, пары Судья оштрафовал Рублева за выкрик «бляха-муха». Андрей завелся 16/08/2021 В 07:32