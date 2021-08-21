21 августа грядет трибуны Цинциннати станут свидетелями русского полуфинала. Первая ракетка страны Даниил Медведев сразится за финал со второй – Андреем Рублевым. Это будет уже шестая встреча Дани и Андрея на профессиональном уровне и пока статистика не сулит суперупорной борьбы: в предыдущих матчах Рублев не взял ни сета.

Путь к полуфиналу

Даниил Медведев:

ATP Цинциннати Медведев и Рублев сыграют друг с другом за финал «Мастерса» 13 ЧАСОВ НАЗАД

Второй круг: Маккензи Макдональд (США) – 6:2, 6:2

Третий круг: Григор Димитров (Болгария) – 6:3, 6:3

1/4 финала: Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 6:1, 6:1

Андрей Рублев:

Второй круг: Марин Чилич (Хорватия) – 5:7, 6:3, 6:1

Третий круг: Гаэль Монфис (Франция) – 7:6(2), 7:6(5)

1/4 финала: Бенуа Пэр (Франция) – 6:2, 3:6, 6:3

Что говорили накануне матча?

«Матчи против Андрея всегда напряженные. Мы уже много раз играли, и пока что я все время побеждал, но против топ-теннисистов история встреч вообще не имеет значения, новый матч – это новый матч. Проиграть можно всегда. После возобновления прошлого сезона он отлично играет, практически без спадов. Так что будет тяжело», – сказал Медведев.

«Мой хороший друг Даниил. Опять. Я рад с ним играть, потому что это всегда хорошая проверка, которая показывает, в чем мне нужно прибавлять. После предыдущих проигрышей от него я всегда прибавлял. Будет борьба, некие шахматы, длинные розыгрыши. Мне нужно бороться за каждый мяч. Посмотрим. Будет интересно. Я надеюсь, что будет интересно», –

Андрей.

Ставки и прогнозы

Победа Медведева – 1,24

Победа Рублева – 4,30

Букмекеры явным фаворитом считают Медведева, что неудивительно: он выиграл все очные встречи на профессиональном уровне, а на прошлой неделе стал чемпионом «Мастерса» в Торонто. Но Андрей очень мотивирован прервать серию поражений от друга по сборной России. Поэтому стоит поверить в историческое событие: Андрей наконец-то возьмет сету у Даниила. Пока только один – 3,70

Где смотреть

Матч начнется 21 августа не ранее 20:00 по московскому времени. Увидеть игру можно на Eurosport 2, а если нет ни телевизора, ни возможности включить трансляцию на сайте, то можно прочитать текстовую трансляцию, ее проведет Евгений Коростелев.

Кто победит?

КТО ПОБЕДИТ В ПОЛУФИНАЛЕ? Медведев Рублев

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