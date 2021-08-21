Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати, в трех сетах переиграв Даниила Медведева – 2:6, 6:3, 6:3. Это первая победа Рублева после пяти поражений от Медведева, по ходу которых он не выиграл ни сета.
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. По ходу первой партии Рублев трижды подряд проиграл свою подачу, но во втором и третьем сетах не позволил Медведеву брейкануть себя.
- В финале Рублев сыграет с победителем матча между Александром Зверевым и Стефаносом Циципасом.
- Даниил Медведев в Цинциннати защищал титул.
- На прошлой неделе Медведев выиграл «Мастерс» в Торонто, одолев в финале Райлли Опелку.
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Медведев vs Рублев. Кто выйдет в финал «Мастерса» в Цинциннати?
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