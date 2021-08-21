Первая ракетка России Даниил Медведев опять угодил в скандал с телевизионной камерой.

Во втором сете полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати Медведев на задней линии не догнал мяч, посланный Андреем Рублевым. Он не заметил оператора и на скорости врезался в штатив с камерой. Даниил удостоверился, что сотрудник ТВ не пострадал, дал ему пять, но затем в ярости пнул оборудование.

Медведев сбил камеру, психанул и пнул ее ногой

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С вышки даже спустился эмпайр Начо Форсадел Хиль, чтобы проверить, в порядке ли Медведев. «Я чуть не сломал руку, – пять раз повторил судье теннисист. – Вам что, плевать на игроков?» После проигранного гейма Даниил вызвал на корт физиотерапевта и сказал: «Я их засужу». Эти слова также попали в телевизионную трансляцию.

Медведев второй раз по ходу турнира в Цинциннати критикует расположение камер на корте. В матче третьего круга против Григора Димитрова русский игрок едва не столкнулся с оборудованием на штативе и из-за него не отбил смэш болгарина. Даниил попросил супервайзеров убрать или передвинуть камеру с корта, чтобы не мешать теннисистам.

Медведев уступил Андрею Рублеву в полуфинале «Мастерса» со счетом 6:2, 3:6, 3:6. Это первое поражение от Рублева в карьере 25-летнего русского.

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