Матч между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым преподносился как бой легковеса с супертяжем. На это намекала и статистика предыдущих встреч (5:0, 12:0 по сетам) и форма теннисистов на турнире: Медведев после победы на «Мастерсе» в Торонто приехал в Цинциннати и без проблем прошел троих соперников, не отдав ни сета. В его игре чувствовалась строгость и сила, против которой выходил Рублев – проведший тяжелые матчи против Чилича, Монфиса и Пэра (одному из главных балагуров тура даже отдал партию).

Для Рублева поединки против Медведева – особое испытание. Андрей по-прежнему слабо контролирует нервы и заводится с полоборота, если игра идет не по его сценарию. А Даниил – мастер выводить соперников из равновесия. Поэтому все предыдущие встречи против соотечественника получались для него максимально простыми. Но не сейчас.

ATP Цинциннати «Чуть руку не сломал!» Медведев врезался в камеру и поругался с судьей 2 ЧАСА НАЗАД

На результат полуфинала повлияли несколько факторов, которые буквально надломили Медведева и поменяли соперников местами прямо по ходу матча. В первом сете игра была полностью под контролем Медведева: Даниил вспахивал заднюю линию, контролировал розыгрыши и вытягивал из Рублева невынужденные ошибки. Андрей не мог поверить, что снова попал в капкан: бесился, орал и после третьего проигранного на подаче гейма чуть не порвал на себе футболку.

Партия длилась 39 минут и намекала, что борьбы снова не получится – разница между соперниками была ощутимой. Но в начале второго сета случился эпизод, который переломил ситуацию. «Надо было еще в первом или втором круге сказать, что это [наличие на корте камеры] может быть опасно. Ой, постойте...», – написал после игры под видео со своим столкновением Медведев. Даниил летел за мячом и наткнулся на установку с оператором, в результате чего повредил руку. На эмоциях Даниил пнул аппаратуру, получил выговор от арбитра и попросил помощи физио.

Медведев сбил камеру, психанул и пнул ее ногой

Очевидно, травма не была слишком серьезной (раз матч продолжился), но сбила настрой первой ракетки России и отвлекла его от правильных мыслей. Рублев идеально воспользовался эпизодом: пока Медведев поочередно общался с врачом и судьей с вышки, Андрей поймал психологический баланс и придумал несколько фишек. Во-первых, добавил вариативности подаче (стал менять направления и сделал упор на первый мяч); во-вторых, отказался от необоснованного риска, который приводил к ошибкам.

Медведев, напротив, стал слишком пассивен: ему не удавались коронные удары в обвод соперника, а действиям на задней линии не хватало стабильности. Игра подравнялась, Рублев перестал провисать хотя бы на своей подаче, а в девятом гейме оформил брейк после 15 минут борьбы. Медведев четырежды спас брейк-пойнты вводом первого мяча и несколько раз имел «больше», но не выстоял. А когда Андрей справился с мандражом и все же подал на сет, матч окончательно повернулся в его пользу.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Конечно, помогли не только микроповреждение Медведева и собственная пришедшая уверенность, но и готовность к затяжной борьбе. Даниил, проводивший девятый за 11 дней матч в непростых условиях (в Цинциннати жарко и влажно, о чем говорил сам Мед), окончательно просел. Строящий игру на агрессии Рублев дожал уже еле успевавшего за мячом соперника.

«Даниил обычно играет от соперника, игру диктует не он. Так что я был обязан заставлять его бегать, включая мощь в нужные моменты. Поэтому я пытался находить идеальный момент, чтобы его подвигать, открыть углы. И теперь я его впервые обыграл и как будто окончил университет. Получил диплом», – заключил после победы Рублев. Он перешагнул очень важный во всех плоскостях барьер, но новый и еще более важный уже меньше чем через сутки. Андрей никогда не выигрывал турниры старше категории 500, а единственный финал «Мастерса» проиграл в 2021-м в Монте-Карло Циципасу. Выдержит ли он еще один психике психологический тест – против Зверева или Стефаноса – узнаем менее чем через 24 часа.

ATP Цинциннати Рублев впервые обыграл Медведева и вышел в финал «Мастерса» 2 ЧАСА НАЗАД