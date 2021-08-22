Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал скандальное столкновения Даниила Медведева с телевизионной камерой во время их полуфинала «Мастерса» в Цинциннати.

«Тяжелая ситуация. Когда бегаешь далеко за задней, можно врезаться во что-нибудь, например, в судью, или в стоящий там стул. Здесь так вышло, что Даниил столкнулся с камерой. Конечно, такое бывает очень опасно, что-нибудь может случиться», – посочувствовал Рублев.

Столкновение произошло в начале второго сета при общем счете в пользу Даниила. В итоге победу одержал Андрей – 2:6, 6:3, 6:3.

В матче за титул Рублев встретится с немцем Александром Зверевым.

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