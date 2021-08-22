Немецкий теннисист Александр Зверев по ходу полуфинала «Мастерса» в Цинциннати обвинил грека Стефаноса Циципаса в жульничестве. Когда тот ушел на туалетный перерыв после поражения в первом сете, Зверев пошел к судье Адилю Нуру и заявил, что отец и тренер Циципаса Апостолос по телефону дает ему подсказки.

Позже Зверев прокомментировал обвинения в сторону Циципаса в махинациях с туалетными перерывами.

«Я предпочитаю выигрывать за счет тенниса, и очень этим горжусь. Я никогда не брал медицинский перерыв, когда он мне не был нужен. Я всегда стараюсь играть честно и по правилам.

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Некоторые этим пользуются. Правила можно трактовать по-разному. И тут меня это немного разозлило, потому что то же самое было на «Ролан Гаррос» перед пятым сетом. То же самое было в Акапулько. Так что у меня немного накопился негатив, но сейчас все хорошо. В конце концов, на корте мы соперники и стараемся обыграть друг друга», – сказал Александр tennisnow.com

Зверев обыграл Циципаса со счетом 6:4, 3:6, 7:6(4).

В финале он встретится с Андреем Рублевым.

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