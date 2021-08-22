Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем «Мастерса» в Цинциннати. В финале он ровно за час одолел россиянина Андрея Рублева – 6:2, 6:3.
На счету Александра 6 эйсов против 11 у Рублева. Он уступил Рублеву по виннерам (16:18), но был намного аккаратнее в розыгрышах (6:19 по невынужденным ошибкам).
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На своей подаче Зверев проиграл всего 8 очков, 7 из них – в двух геймах, один из которых он отдал.
- Зверев выиграл 5-й турнир серии «Мастерс» после успехов в Монреале, Риме и дважды в Мадриде.
- Рублев потерпел второе поражение в финале ATP 1000. Ранее в этом году он уступил в Монте-Карло Циципасу.
- Для Александра это 11-я победа подряд с учетом шести успешных матчей на Олимпиаде.
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