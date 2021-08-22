Полтора месяца со старта Олимпиады в Токио до финала US Open могут стать самыми продуктивными и звездными для Александра Зверева. Немец уже и так здорово потрудился: к добытым в первой половине сезона титулам в Акапулько и Мадриде добавил золото Игр и победу в Цинциннати. Успех на Открытом чемпионате США если не поднимет его на одну ступень с Джоковичем, то точно сделает вторым после серба.

А ведь многое указывает именно на такой исход. Саша сейчас играет не то что восхитительно, а волшебно. Хотя месяц назад казалось, что он находится далеко позади Медведева, Циципаса и некоторых других – не сможет составить им конкуренцию из-за частых провалов на ровном месте. Но его преображение застало всех врасплох.

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Сейчас победная серия Зверева насчитывает уже 11 матчей, и если вынести за скобки выигрыш у Лу Яньсуня в первом круге Олимпиады (38-летний тайванец играл по защищенному рейтингу и после Токио завершил карьеру) и 115-й ракетки мира Галана, то можно констатировать – Александр одолел очень солидную девятку соперников, среди которых были Новак и Стефанос. А местами даже не одолел, а размазал.

Один из двух проигранных сетов пришелся на матч против Циципаса, другой – на игру с Джоковичем. В остальных случаях Зверев доминировал и унижал. «Все теннисные эксперты и бывшие игроки всегда считали других парней лучше меня. Теперь у меня 16 титулов, четыре победы на «Мастерсах», итоговый турнир и золотая медаль», – слегка надменно, но справедливо высказался Саша после чемпионства в Токио. Теперь он по праву может заявлять о себе еще громче.

Новому Звереву – новый характер. Сейчас он похож убийственную разработку двух заводов: немецкую машину (такой же правильный и идеальный) и русский танк (страшно и уверенно прет вперед). В Токио не выстоял Джокович, хотя вел сет и брейк, а в Цинциннати – Циципас, у которого был запас 4:1 и 40-30 в решающем сете.

Александр Зверев Фото: Getty Images

У Рублева надежд было изначально немного: 0:5 в личных встречах, ни одного выигранного сета. Лишь недомогание соперника (Зверева тошнило в полуфинале) давало минимальные шансы, но чуда не произошло. Напротив, Саша вышел злой и абсолютно сфокусированный, так что не оставил Андрею надежд.

Преимущество немца было колоссальным, что подтверждают цифры финала:

Саша проиграл всего 8 очков на подаче (4 из них – двойными ошибками)

Допустил лишь 6 невынужденных ошибок, только две из них в розыгрышах (сюда входят все те же четыре двойные)

Выиграл 93% очков на своей первой подаче и 87% – на втором мяче Рублева.

«Я прошел стадию, когда нужно учиться, мне уже 24 года», – вероятно, Зверев понимает, что пора отложить игрушки в сторону. Большая тройка почти распалась, у тенниса появляются новые герои, и важно уже сейчас заявить о себе на фоне равных талантов. Сейчас Саша слегка вырвался вперед – такого убедительного тенниса и контроля не было даже у Медведева в Торонто.

На US Open Саша будет одним из трех фаворитов, если не главным претендентом на титул. Джокович не факт что вернется после паузы и травмы, полученной на Олимпиаде. Остается Медведев, но на фоне Даниила Зверев выглядит слегка предпочтительнее. У немца однозначно будет отличный шанс забрать в Нью-Йорке первый в карьере мэйджор.

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