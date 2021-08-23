Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от победы на «Мастерсе» в Цинциннати и объяснил, почему не стал эмоционально праздновать успех.

«Четыре дня назад я впервые выиграл матч в Цинциннати и вот уже взял первый титул. Это была невероятная неделя», – поделился Зверев. Он подчеркнул, что невероятно себя чувствует перед US Open. Также он объяснил нежелание ярко праздновать победу – таким образом он поддержал соперника по финалу и близкого друга Андрея Рублева. «Я не стал сильно праздновать победу, потому что понимаю, как Андрей себя чувствует. Мы с 11-12 лет лучшие друзья. Знаю, что он пытается выиграть первый титул на «Мастерсе». И думаю, что он скоро это сделает», – заявил Александр.

Зверев в Цинциннати выиграл пятый «Мастерс» в карьере. Ранее он побеждал в Риме, Торонто и дважды в Мадриде.

Благодаря успеху он обошел в рейтинге Рафаэля Надаля и стал четвертой ракеткой мира.

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