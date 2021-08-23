После победы на «Мастерсе» в Цинциннати немецкий теннисист Александр Зверев высказался о смене поколений в ATP.
«Поглядим. Другие игроки никуда не делись. Новак все еще номер один, Рафа пока еще в десятке – не стоит об этом забывать. Они все еще в топе и наверняка вернутся еще более сильными.
Но увидим. Мне кажется, теннис в хорошем состоянии. Новак все еще лучший, но молодежь тоже сильна. Будет интересно наблюдать за борьбой в последующие несколько лет», – заявил Зверев, слова которого приводит официальный сайт АТР.
ATP Цинциннати
Зверев: «Не стал сильно праздновать – понимаю чувства Андрея»
- В финале «Мастерса» в Цинциннати Александр Зверев победил Андрея Рублева со счетом 6:2, 6:3.
- По итогам прошедшей недели он обошел Рафаэля Надаля и стал четвертой ракеткой мира.
Рейтинги ATP и WTA за 23 августа. Белоруска Арина Соболенко ворвалась в топ-2, Александр Зверев обошел Рафаэля Надаля
ATP Цинциннати
Игра Зверева – космос. Раздавил Рублева и стал фаворитом US Open
ATP Цинциннати
Зверев разгромил Рублева и выиграл 5-й «Мастерс»