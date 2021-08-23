После победы на «Мастерсе» в Цинциннати немецкий теннисист Александр Зверев высказался о смене поколений в ATP.

«Поглядим. Другие игроки никуда не делись. Новак все еще номер один, Рафа пока еще в десятке – не стоит об этом забывать. Они все еще в топе и наверняка вернутся еще более сильными.

Но увидим. Мне кажется, теннис в хорошем состоянии. Новак все еще лучший, но молодежь тоже сильна. Будет интересно наблюдать за борьбой в последующие несколько лет», – заявил Зверев, слова которого приводит официальный сайт АТР

ATP Цинциннати Зверев: «Не стал сильно праздновать – понимаю чувства Андрея» 5 ЧАСОВ НАЗАД

В финале «Мастерса» в Цинциннати Александр Зверев победил Андрея Рублева со счетом 6:2, 6:3.

По итогам прошедшей недели он обошел Рафаэля Надаля и стал четвертой ракеткой мира.

ATP Цинциннати Игра Зверева – космос. Раздавил Рублева и стал фаворитом US Open 17 ЧАСОВ НАЗАД