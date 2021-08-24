Вторая ракетка России Андрей Рублев порассуждал о том, возможно ли общаться с тренером во время туалетного перерыва. Такое обвинение выдвинул Александр Зверев Стефаносу Циципасу в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.

«Я думаю, что такое реально, потому что там же никто за тобой в кабинку не заходит. Ты можешь с собой в сумке взять что угодно, и тебе может кто угодно и смс прислать, и позвонить, и поговорить о чем угодно. Просто я не знаю, насколько это может быть эффективно.

Может быть, в какой-то ситуации такое помогает. Я не знаю. Я так никогда не делал, потому что не понимаю пользы от этого. То есть на таком уже уровне, если ты показываешь эмоции, а тебе скажут что-то типа «Входи в корт, бей!», либо «Держи мяч!», то из-за эмоций ты все равно не сможешь играть так, как тебе говорят, ты будешь отталкиваться от того, что у тебя сейчас есть.

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А если у тебя идет игра и у тебя все получается, то единственное, что тебе могут сказать: «Продолжай в том же духе!» То есть это уже, наверное, важно после матча – работа над ошибками: что получалось, что не получалось, какие-то ключевые моменты в игре. Но такое можно спокойно с трибуны крикнуть: «Внимание!», «Сейчас активнее!». Не обязательно для этого пытаться искать подсказки, выходя с корта», – рассказал Рублев по сообщению «Чемпионата»

В Цинциннати Рублев потерпел второе поражение в финале ATP 1000. Он уступил Звереву со счетом 6:2, 6:3.

Ранее в этом году Андрей уступил в Монте-Карло Циципасу.

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